虎年台股基金甜蜜買點浮現 法人建議瞄準TIGER五虎將

台股今 (24) 日一度跌破季線，歷史經驗指出，台股波段低點，定期定額進場台股基金，1 年後賺錢機率百分百，顯示年節前甜蜜買點浮現。但台股基金選擇策略也是重要課題，新光投信台股投資團隊表示，台股基金虎年投資主題建議包括 T(TMSC，台積電概念股) 等 TIGER 五虎將。

新光投信台股投資團隊表示，台股基本面無虞，產業景氣面也無變化，股市中長線趨勢，取決於供應鏈復甦情況，受去年高基期影響，今年企業獲利成長率較為減緩，選股需更嚴謹。

新光投信台股投資團隊認為，全球主要機構大多看好 2022 年經濟表現有望延續佳績，雖然 2022 年為升息年，但從過去 4 次升息循環經驗中，可以發現升息前，台股提前見波段高點，升息後兩個月內，則見到波段低點，後續隨利率走揚，股市亦同步反彈，都能突破升息前的高點位置，反映升息前的股市易承壓，波動較大，隨後反應中長期景氣復甦，企業獲利成長等基本面利多，帶動股市重返多頭，預估 2022 年台股有機會先蹲後跳，更有利於定期定額投資。

針對虎年的投資主題，新光投信台股投資團隊仍看好長期技術升級的議題，建議 TIGER 五虎將，包括「T(TMSC，台積電概念股)、 I(Innovation，創新技術概念股)．G(Green power，綠電概念股)．E(Electric vehicle，電動車概念股)．R(AR、VR、MR、XR，元宇宙基建概念股)」等潛力族群。

新光投信台股投資團隊表示，拉回即是布局優質台股基金的好時機，尤其是現階段，投資人選股難度增加，透過績優台股基金單筆投資或定期定額布局，更容易掌握長線潛力產業與短線利多個股，創造長線超額報酬表現。