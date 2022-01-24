權王強勢翻紅 台股漲89點收17989點收復季線 高低震盪逾320點

台股近來跌跌不休，今 (24) 日賣壓再度湧現，早盤一度下挫逾 200 點，隨著低接買盤進場，台積電、聯發科等電子權值股強勢衝鋒，帶領指數翻紅、重登萬八，但終場未能站穩，上漲 89.74 點，收 17989.04 點，季線失而復得，指數高低震盪超過 320 點，成交值 2633.76 億元。

櫃買指數尾盤同步翻揚，上漲 0.24%，收在 218.19 點，成交值僅 597.95 億元，上市櫃成交值合計 3231.71 億元。

權王台積電止跌反彈，終場勁揚近 2%，收 653 元，成功站上月線及 5 日均線；聯發科早盤下探 1050 元，隨後股價翻紅，漲幅放大至 1.8%，終場收 1090 元，收復季線；聯電明日法說登場，今天賣壓偏重，一度跌至 61.2 元，終場跌幅收斂，收在 62.6 元。

其他電子股方面，鴻海子公司鴻佰科技爆出群聚，目前無限期停工，不過，鴻海董事長劉揚偉透露，首季季節性表現將優於往年，激勵股價逆勢抗跌，上漲約 1%，力守在百元之上；研華、欣興、南電、矽力 - KY 等指標股也表現不俗；華碩、瑞昱、國巨、友達等賣壓仍相當沉重。

傳產方面，台塑、南亞、台塑化、統一、和泰車等權值股連袂走揚，金融股早盤遭到空方鎖定，但金控雙雄跌幅逐漸縮小，兆豐金、中信金、台中銀等陸續翻紅。值得注意的是，富邦媒近來遭外資狂賣，今天開盤股價直接摜殺至跌停 1290 元。

航運族群同步止跌回升，貨櫃三雄中長榮偏弱，陽明、萬海終場上漲近 1%，宅配雙雄受惠宅經濟及年前貨運旺季，股價強漲 3-5%，不過，慧洋 - KY、中櫃、華航等航運股仍有壓。