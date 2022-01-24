〈台股盤中〉美股重挫早盤跌逾百點 權值股回神拚季線前止跌

美股四大指數齊跌，台股也腿軟倒地，大盤指數今 (24) 日盤中下跌逾 140 點，接連摜破季線與 17800 點整數兩道關卡，所幸盤中在台積電 (2330-TW)、聯發科 (2454-TW) 等權值股拉抬下跌幅收斂，指數再度收復季線，成交量估約 3000 億元。

台股本周三 (26 日) 即牛年封關，在美股續跌壓力下影響投資人抱股過年意願，台股大盤指數繼 21 日失守 18000 點整數關卡後，今天再度跳空下跌，早盤一度下挫逾 140 點，所幸在半導體與油電族群拉抬下，跌幅收斂，指數再度站回季線 17819 支撐。

觀察今天盤勢表現，運輸、半導體與油電表現相對抗跌，鋼鐵、金融、生技賣壓相對沉重股價表現疲軟。

權王台積電早盤以 639 元開出後，盤中在買盤敲進下推升股價升至 647 元，其他包括台勝科 (3532-TW)、同欣電 (6271-TW) 盤中也分別也 2-4% 的漲幅；IC 設計族群中，聯發科盤中上漲 1.4%，沛亨 (6291-TW)、笙泉 (3122-TW)、新唐 (4919-TW)、紘康 (6457-TW)。

運輸族群中，貨櫃三雄陽明 (2609-TW)、長榮 (2603-TW)、萬海 (2615-TW) 股價在平盤附近整理，物流股包含宅配通 (2642-TW)、嘉里大榮 (2608-TW) 則受惠於春節物流爆炸推升股價走揚，盤中分別上漲近 4%、3%。

鋼鐵股今天賣壓沉重，包括千興 (2025-TW) 盤中重挫逾 4%，聚亨 (2022-TW)、春源 (2010-TW)、燁興 (2007-TW)、官田鋼 (2017-TW)、燁輝 (2023-TW) 盤中也大跌逾 3%。