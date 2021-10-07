晶心科未來3-5年將擴大招募200人 搶占高階高價CPU IP

RISC-V 矽智財供應商晶心科 (6533-TW) 今 (7) 日宣布，公司在 3-5 年內，將分階段在台灣及美國、加拿大設計中心招募 200 位人才，投入 RISC-V 下一世代產品開發，搶占高價且高階的多核 CPU IP 市場。

晶心科日前已完成海外存託憑證 (GDR) 發行，並在盧森堡證交所掛牌上市，募得資金約 1.27 億美元 (折合新台幣約 35.17 億元)，將用於充實中長期營運、投資研發、健全產品線及強化發展高階產品。

董事長林志明指出，此次募得資金除了強化現有 RISC-V 產品，將因應市場急需 RISC-V 高階運算的解決方案，加速研發高價值的高階 RISC-V CPU IP，以及整合系統晶片的軟硬體開發平台。

林志明看好，RISC-V 未來應用將涵蓋 5G、AI / 機器學習、HPC、ADAS、車用電子、AR/VR、區塊鏈、雲端運算、資料中心、物聯網、MCU、儲存裝置、安防、無線裝置等大量市場。

根據研調機構 Counterpoint 最新調查指出，隨著半導體解決方案中所需 IP 技術要求，2025 年前純 IP 市場的年複合成長率達 11%，可達 86 億美元，而 RISC-V 因具備開源優勢、極佳功耗比、高安全性及低政治風險等，在 IP 授權市場獲青睞，預計 2025 年在 IoT、工業、車用等三大產業，市占率達 28%、12%、10%。

總經理暨技術長蘇泓萌表示，公司產品雖是硬體 IP (智慧財產授權)，但與軟體公司一樣，研發人力為腦力密集的生產線，為保持高速成長動能，將加速招募更多全球人才投入研發，根據現有產品基礎，創造具高價值優勢的高階產品，滿足市場對 RISC-V 高階運算產品的需求，與市場共同成長。

展望未來十年，晶心科看好，隨著越來越多的國際大廠加入 RISC-V 陣營，擴大 RISC-V 市場及應用，將繼續強化技術領先者地位，並協助客戶導入各式產品量產，也有助公司實現高幅度的營收成長及獲利。