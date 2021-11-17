晶心科RISC-V權利金明年持續成長 看好元宇宙商機

矽智財業者晶心科 (6533-TW) 今 (17) 日召開法說會，董事長林志明表示，今年前三季 RISC-V 權利金業績較去年同期成長，營收貢獻達 1%，預期在客戶需求帶動下，對明年 RISC-V 權利金營收貢獻相當樂觀，也看好元宇宙帶來的機會。

林志明指出，實現元宇宙過程中，CPU 扮演不可或缺的角色，近兩年已感受產品需求，應用涵蓋 HPC、AI、AR、VR、5G 及邊緣運算等，預期相關產品都是未來布局方向。

展望明年，林志明看好，晶心科過去四年深耕 RISC-V，今年 RISC-V 營收比重已達 61%，其中以授權金為主，不過，隨著客戶開案的訂單陸續進入量產後，明年將有更多權利金，推升權利金業績持續成長。

另外，林志明認為，未來 30 年內，全球 CPU 三大主流架構將是 x86、Arm 以及 RISC-V，晶心科為因應未來需求，也將在未來 3-5 年內，分階段招募 200 名人才，屆時研發人力將較現今增加 1.2 倍。

晶心科今年前三季營收 5.51 億元，年增 76.6%，毛利率 99.85%，年增 0.12 個百分點，營益率 19.2%，較去年同期轉正，稅後純益 1.32 億元，較去年同期轉盈，每股稅後純益 3.05 元，已超越去年全年的 0.82 元。