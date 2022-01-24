〈台幣〉股匯遇壓一度貶至近1月新低 出口商支撐匯價轉升

市場關注本周四聯準會貨幣政策決策會議，亞洲資金紛紛流回美元，台北股匯今 (24) 日雙雙遇壓，台股早盤一度大跌逾 210 點，摜破季線，新台幣匯率也應聲下挫，最低來到 27.755 元，創近 1 個月新低，但在出口商支撐下，匯價又轉為升值。

新台幣兌美元匯率上周六補班，全球獨家開市，終場微升收 27.7 元。今天以 27.74 元貶值開盤，美元買盤隨即湧現，使得匯價最低來到 27.755 元，貶值 5.5 分，為去年 12 月 28 日以來新低，不過，出口商把握封關前最後幾個交易日拋匯，推升匯價來到 27.684 元，由貶轉升。

台股封關倒數，隨著美股走跌、本土疫情升溫，今天再度湧現賣壓，金融、電子權值股普遍走低，指數一度跌至 17682 點，下挫約 217 點，失守季線關卡，不過，權王台積電止跌回穩，航運族群跌幅逐漸收斂，帶動大盤彈回平盤附近。

Fed 將在台灣時間本週四 (27 日) 凌晨 3 點公布 1 月貨幣政策決議，預料聯邦基金利率的目標區間將維持在 0-0.25%，不過，市場預期，主席鮑爾將透露今年可能升息四次，自 3 月展開，同時預估縮表時間點會落在第 3 季、最快 7 月展開。

觀察主要亞幣表現，人民幣早盤領升 0.13%，新台幣同步轉升 0.06%，泰銖則貶值 0.27%，日圓貶值 0.11%，韓元、新加坡幣早盤同步走軟。