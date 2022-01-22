搶年節消費商機 銀行推虛實通路信用卡促刷優惠

迎戰農曆春節消費旺季，銀行信用卡促刷優惠陸續出爐，包括華南銀行、第一銀行與花旗銀行都有促刷方案，分別鎖定線上影音、量販通路等提供優惠回饋，卡友消費滿額還能抽獎。

第一銀行的春節促刷方案，涵蓋採購年貨與追劇電玩等項目，刷一銀信用卡搭配指定日期及通路，回饋金最高可逾 3000 元，分期滿額再享筆筆有獎「抽抽樂」機會，總額有機會上看 2 萬元，等於可再買每張百元刮刮樂 200 張。

對於想宅在家的卡友，第一銀與「玩通路」Steam、Nintendo、PlayStation、Square Enix；「樂通路」Disney +、Netflix、YouTube Premium 等影音平台；「學通路」Hahow、Udemy、VoiceTube、PressPlay；「食通路」Uber Eats 及 foodpanda 等通路合作，每筆消費可享 10% 回饋，每戶每月回饋金最高可達 200 元。

在量販通路部分，一銀也與四大量販合作，每個週末到全聯刷一銀卡，滿額贈 2% 福利點，1 月 29 日當日 PX Pay 綁定一銀卡消費回饋金可達 10%；家樂福錢包綁定一銀卡天天皆能享優惠，大潤發及愛買也推出滿額分期禮。

華南銀行鎖定量販通路與國旅市場，華銀卡友持卡到夢時代、遠東百貨、台北 101、漢神百貨、漢神巨蛋、義大世界購物廣場、美麗華百樂園、大潤發、愛買、大買家等指定量販百貨，刷卡滿額即可獲得購物金或禮券等回饋禮。

另外，3 月底前至全台旅行社、飯店、訂房網，刷華銀信用卡累積消費滿 3000 元，登錄最高再送 500 元統一超商現金抵用券；華銀卡友刷卡在雄獅旅遊預訂國內住宿，單筆滿 2000 元現折 200 元優惠，最高現折 400 元。

花旗銀行表示，花旗卡友不限卡別只要完成登錄，在通路單筆消費滿 888 元，即可享有一次抽獎機會，而且抽獎次數可累積無上限，也就是刷越多、中獎機會越高。

另外，花旗也與交通、美食外送平台、各大飯店及訂房網合作，如全國加油站、Goshare、Uber Eats、foodpanda 等，指定通路累積消費滿額滿 6000 元，即可享「統一超商 200 元虛擬商品卡」，滿 30000 元享「老爺聯合飯店住宿券」。前 2022 位消費達指定通路 6000 元門檻之客戶，可再加碼享有價值千元的限量早鳥禮包，刷 6000 元可享總價值 1200 元回饋，回饋率最高可達 20%。

