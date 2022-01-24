春節實體分行換新鈔正式開跑 銀行強化防疫措施備戰

7 家公股行庫實體據點換新鈔今 (24) 日開跑，台灣銀行董事長呂桔誠表示，中央銀行今 (2022) 年備妥近 6000 億元新鈔供民眾兌換，而為因應防疫，今年換新鈔防疫作業將強化處理，確保行員與民眾健康。

每年農曆春節前夕，公股銀行循例都會開放指定據點供民眾兌換新鈔，實體分行也會出現排隊人潮，今年因應防疫措施，八大公股銀行的 ATM 自 17 日起已開始供應新鈔供民眾提領，減少分行人潮群聚。

呂桔誠受訪時表示，統計上週 ATM 提領人次共 67 萬人次，提領金額達 80 億元，今年央行共準備 5735 億元新鈔供民眾提領，台銀已經撥付 3200 億元給其他公股銀行，剩下還有約 3000 億元的新鈔可供應，新鈔數量一定夠民眾兌領。

因應防疫措施，銀行第一線櫃檯的防疫措施也跟著強化，負責兌領作業的行員除須配戴口罩、防護面罩外，兌換後的舊鈔也要依規定集中靜置 14 天後再回收，但考量戴手套不方便點鈔，因此也會要求行員在接觸鈔票後，需用酒精清潔消毒。

呂桔誠坦言，因應防疫讓今年新鈔兌領作業成本增加，但為顧及防疫與全體國民健康，台銀很願意付出相對應的成本，保障員工與民眾的安全健康。

至於春節期間的現鈔供應，呂桔誠也掛保證強調，鈔票數量一定夠，據悉，目前每台 ATM 通常約有 1000 萬元現鈔可供民眾兌領，民眾可避開尖峰時段，避免排隊人潮，都可順利提領到現金。