2022年留意信用卡現金回饋砍半 6張神卡保住地位

2022 年伊始，最受矚目的是各家銀行的信用卡權益更新，截至目前為止，渣打銀行、永豐銀行、滙豐銀行陸續公佈今年的權益資訊，2022 年信用卡權益多半呈現相對縮水，甚至有現金回饋神卡將優惠大舉砍半，卡友們刷卡消費前要先了解清楚；不過，花旗銀行現金回饋 Plus 鈦金卡、玉山 UBear 卡、富邦 J 卡、聯邦銀行賴點卡、台新銀行 @GOGO、FlyGo 卡等 6 張信用卡則保住神卡地位。

渣打銀行公佈現金回饋御璽卡 2022 年 2 月起，不論國內或海外消費都從原本的 1.88%，調降到僅剩 1％ 現金回饋，不過相對針對優先理財、優先私人理財客戶，享有 2% 回饋，保費與學費亦享回饋。

永豐銀行推行的幣倍卡是 2022 權益變更的重災區，永豐銀行幣倍卡的回饋一開始是「國內行動支付 9% / 海外 10%」，後來改成「國內行動支付 6% ／海外 7%」，2022 年最新的權益是「國內行動支付 3% / 海外最高 7%」也就是說，根據外幣資產往來分類兩大用戶：1 元 - 10 萬元屬懂匯、10 萬元以上屬超匯，兩者行動支付回饋皆直接砍半縮水至 3%，指定海外通路 agoda、Hotel.com、Expedia 這些大型訂房網，以及 CASETiFY、GoPro 這些特定品牌通路則加碼 3%。

滙豐銀行匯鑽卡 HSBC 匯鑽卡把 LINE Pay 通路拔掉，但擴增其他消費者使用場域，從原本 5 家通路增加逾 20 家以上，包含：影音娛樂 Disney+、Netflix、 YouTube、Spotify、 Nintendo、線上訂房 agoda.com、 Booking.com、海外網購 AMAZON、 ASOS、 HERMES、 SELFRIDGES、Shopbop.com、 eBay、GMARKET、DOKODEMO、行動支付 PAYPAL 、街口支付以及國內網購 / 外送類 momo 購物網、Uber Eats 等通路於 2022 年 6 月 30 日止皆享回饋 3% 現金點數。

滙豐銀行更加碼把消費者回饋極大化，享有現金積點累積滿 5000 點，且帳戶內有 10 萬元，即能兌換 1 萬元刷卡金，加總回饋率高達 6%。

2022 年無腦現金回饋神卡上榜有花旗銀行現金回饋 Plus 鈦金卡，一般消費不論海內外均享 2％ 現金回饋，並且霸氣宣布將權益延長至 2022/12/31，且新戶行動支付 10％、威秀最優 6 折起，分別延長至 2022/1/15 及 2022/6/30，讓消費者可以持續安心刷。

消費者最為關注的網購神卡，玉山 UBear 卡的優惠大致上無變動，至 2022/2/28 指定娛樂 / 影音平台消費享 12% 現金高回饋，網購享 3.8% 現金回饋。富邦銀行 J Card 與 J Points 卡延長權益至 2022/6/30，特別是 J Points 卡（含 JU 卡）除了綁定 LINE Pay 支付通路回饋 3% 無上限外，新戶綁定且富邦帳戶自扣信用卡款再加碼至 3.5%，國內一般消費享 2% LINE Points 回饋。

聯邦銀行賴點卡同樣在主要權益國內 2%、海外 3％ LINE POINTS 回饋無上限不變，變化較大為保費調整固定 1% 回饋無上限，而週三 LINE Pay 於指定網購消費更享 5% 回饋，與其他神卡相較下變動權益不大，消費者可享優惠延續。

台新銀行 @GOGO、FlyGo 卡兩張卡權益也都沒變，權益從原本的 2022 年 1 月底延長至 3 月底，在一片縮水浪潮中，權益不變就已經很具優勢。

Money101 總經理朱本傑表示，各家銀行信用卡針對消費者目的需求差異性，主推各類別信用卡，若要賺取優惠，更需要關注各領域神卡，依據不同消費傾向使用不同卡別省荷包。