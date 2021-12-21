銀行固樁搶卡友 加碼明年信用卡權益

適逢歲末年終消費旺季，部分銀行為「固樁」，陸續公布明年信用卡權益，包括兆豐、滙豐銀行近期陸續公布新年度優惠，兩家銀行不約而同鎖定現金回饋出手，其中兆豐明年起包括無限卡與世界卡等頂級卡，現金回饋提升至 3% 回饋；滙豐則擴增回饋通路，每筆消費皆可享 3% 回饋、一般消費 1% 回饋無上限等。

兆豐宣布，明 (2022) 年起包括無限卡與世界卡等頂級卡，原先的國外網購交易 1.5% 現金回饋，提升至 3% 回饋。

兆豐銀行表示，考量疫情影響，許多民眾因無法出國，海外網購血拚取而代之成為不少人的休閒娛樂，為滿足卡友需求，因此將頂級卡原本國外網購交易 1.5% 現金回饋，自 2022 年起提高為 3% 回饋，讓大家不出國也能用划算的價格買到舶來品。

滙豐銀行宣布，匯鑽卡明年 1 月 1 日起權益大升級，三大亮點供消費者提前佈局，包括指定通路增至超過 20 家、每筆消費皆可享 3% 回饋、一般消費 1% 回饋無上限等。

滙豐銀行資深副總裁黃至弘表示，後疫情時代下消費者的喜好瞬息萬變，因此針對消費者主要消費的網路購物、行動支付、線上訂房、影音遊戲等熱門需求，將於明年 1 月 1 日啟動最高無上限刷卡回饋優惠。

滙豐銀行表示，包括 1 元起指定通路筆筆回饋達 3%；回饋達 5 千點以及滙豐帳戶滿 10 萬元，可將 5 千點換為 1 萬元刷卡金，最高享 6% 回饋。此外，3% 回饋指定通路超過 20 家，包含行動支付、國內外網購、美食外送、線上訂房、影音遊戲