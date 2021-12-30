臺灣企銀信用卡優惠大升級 悠遊藝文FUN心刷

國旅逐步復甦，看準國人消費爆發力，臺灣企銀 (2834-TW) 旗下的藝 FUN 卡 111 年優惠大升級，指定通路刷卡消費最高享 3% 回饋，加碼回饋每戶每月上限從新臺幣 (下同)100 元提高至 300 元；除了擴大藝文、旅遊優惠，另外新增影視娛樂相關通路現金回饋，讓卡友一整年只需一卡就能「FUN」心刷！

臺灣企銀藝 FUN 卡滿足藝文愛好者的閱聽饗宴，只要在國內藝文訂票系統、誠品、金石堂書店及周刊雜誌訂閱，消費最高享 3% 回饋，此外藝 FUN 卡也新增指定電影院、遊樂園、訂房網 Agoda、Hotels.com、Booking.com、國內旅行社及旅遊行程線上平台如 KKday 等加碼現金回饋，適逢即將到來的農曆新年與小朋友最期待的寒假來臨，讓全家開心出門遊玩 Fun 輕鬆之際還能省荷包。

不僅如此，臺灣企銀藝 FUN 卡祭出免費參觀國內外百大指定博物館，特別新納入國人喜愛景點「國立海洋生物博物館」，消費滿 10,000 元可享 1 張價值 450 元的國立海洋生物博物館門票優惠，熱愛參與藝文旅遊活動者千萬別錯過。

自 111 年起臺灣企銀藝 Fun 卡新戶核卡並於核卡後 60 日內，新增一般消費 3 筆，且每筆達 666 元 (含) 以上，即贈 7-ELEVEN 電子禮券 500 元。另自 111 年起臺灣企銀各信用卡持卡人於前月一般消費達 15,000 元還可享當月高鐵標準車廂對號座 2 張 85 折優惠。

臺灣企銀致力於協助各中小企業核心業務成長，信用卡業務更提供中小企業主商旅、藝文、永續、公益等不同種類供客戶申辦，積極洽談合作通路並適時調整各卡片權益，提升滿意度。

以近期剛上市的「永續生活卡」來說，提供綠色通路最高 11% 刷卡金回饋，相當符合客戶需求並提供持卡人刷卡便利性，藉由信用卡營運與客戶永續連結，為臺灣企銀永續發展奠定堅實基礎。相關優惠詳情請洽臺灣企銀官網。