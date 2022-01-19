信用卡盜刷猖獗！網購單筆3000元就要即時通知

為強化信用卡網路交易安全，金管會今 (19) 日宣布，近期邀集銀行公會及主要信用卡發卡機構開會研商，並獲致共識將現行信用卡網路交易即時通知門檻自新臺幣 5000 元調降至 3000 元，發卡機構亦可因風險考量，採行更低的通知門檻；另外，為利發卡機構因應，給予其 6 個月的調整期。

金管會表示，為讓持卡人即時掌握信用卡網路交易資訊，以儘速發現可疑交易，早在 2017 年間就已督導銀行公會及各發卡機構就信用卡網路交易建立即時通知機制，對於信用卡網路交易單筆達 5000 元以上者，發卡機構會即時以簡訊、APP 推播或 email 之方式通知持卡人。

金管會指出，鑑於現行網路信用卡交易詐欺案件猖獗，且近年信用卡網路交易的平均每筆詐欺交易金額有降低的趨勢，故金管會於今 (2022) 年 1 月 4 日就強化信用卡網路交易安全，邀集銀行公會及主要信用卡發卡機構開會研商，並獲致調降即時通知門檻的共識。

金管會表示，現行發卡機構提供網路交易即時通知的方式多元，例如：部分發卡機構已提供可由持卡人自行設定通知金額門檻的行動銀行 APP 推播或 LINE 推播，部分發卡機構亦可即時寄送 Email 通知交易資訊。金管會鼓勵民眾得依自身需求，選擇便捷的方式取得自身即時消費交易資訊。

金管會表示，持卡人若遇信用卡網路盜刷事件，且不是歸責於持卡人，則無須負擔偽冒交易損失，發卡機構還會提供免費換卡服務，惟仍提醒民眾應多加留意自身網路交易安全，對於消費帳款明細若有疑義，宜速洽各信用卡發卡機構協助處理，以維護自身權益。