華義 (3086-TW) 受惠新遊戲告捷,加上旺季行情、NFT 題材帶動,本周股價再度發動,周五 (21 日) 開低走高直奔漲停,收 144 元,股價周漲幅 20%。

華義與網銀旗下星城平台聯手營運,目前旗下有 4 款遊戲,包括《式神繪卷》、《捕魚季》、《神鑰》、《81Key》等,營運穩定向上。

華義去年 12 月推出新手遊《MASS FOR THE DEAD》表現告捷,帶動單月營收大增 1.3 倍,目前主要營運的手遊除《MASS FOR THE DEAD》外,還包括可愛競速手遊《FRIENDS RACING》,預計今年上、下半年將各推一款新遊戲,持續挹注營運動能。

華義去年全年營收 2.48 億元,年增 114%。去年前三季稅後純益 0.94 億元,較 2020 年同期轉盈,每股稅後純益 4.86 元。

華義日 K 線圖