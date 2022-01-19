LINE擴大元宇宙布局 NFT平台DOSI本季上線

LINE 今 (19) 日舉行第六屆台灣年度開發者大會「LINE TAIWAN TECHPULSE 2022」為期兩天，首度以線上直播方式舉行，除運用元宇宙 (Metaverse) 概念、打造 LINE 虛擬人像外，也宣布本季將推出 LINE Global NFT Market—DOSI 開發計畫，將 LINE 生態系推向元宇宙紀元。

LINE 投入區塊鏈領域多年，去年 6 月即在日本發表 NFT Market，12 月成立全新公司 LINE NEXT，專注開發、拓展全球 NFT(非同質化代幣) 業務，新推出的 DOSI 平台服務預計將在本季上線，現階段也已開始接受企業、客戶預約註冊。

LINE 表示，DOSI 預計推出的服務包含 DOSI Store、DOSI Wallet、DOSI Support，其中，DOSI Store 將提供企業品牌利用模板或 API 打造專屬 NFT 品牌市場、自由鑄造 NFT，DOSI Wallet 則將與社群平台結合，協助用戶參與元宇宙各項活動，首季也將優先支援信用卡支付。

在 DOSI 平台上，LINE 指出，國際企業和創作者將可輕鬆構建 NFT 品牌商店、全球社群，同時獲得 NFT 製作、全球行銷支援項目，此外，透過 NFT 專用錢包，一般用戶得以使用信用卡、數位支付或以太幣、比特幣、LINK 等多種加密貨幣來進行交易、參加社群活動。

LINE 也補充，DOSI 命名語源來自韓文的「都市」，象徵全世界創作者、企業、粉絲皆能自行打造虛擬經濟圈，預計支援 8 種語言、在全球 180 個國家推出。