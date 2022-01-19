萬事達卡加密貨幣布局傳喜訊 與Coinbase達成NFT支付協議

萬事達卡加密貨幣布局傳喜訊 與Coinbase達成NFT支付協議(圖片：AFP)
萬事達卡加密貨幣布局傳喜訊 與Coinbase達成NFT支付協議(圖片：AFP)

萬事達卡周二（18 日）表示已與加密貨幣交易平台 Coinbase 達成協議，能透過其信用卡與轉帳卡（debit card）購買「非同質化代幣」（NFT），為支付與加密貨幣巨頭間一系列合作的最新進展。

Coinbase 高層表示，透過與萬事達卡合作，盼減少 NFT 交易購買過程中的摩擦，目前購買流程需先透過加密貨幣錢包購買加密貨幣後，才能在市場上購買 NFT。與此同時，萬事達卡表示，正尋求如何幫助消費者擴大購買 NFT 的選擇。

萬事達卡負責負責數位資產與區塊鏈產品的執行副總裁 Raj Dhamodharan 表示，讓更多人安全的參與，也許是幫助 NFT 市場繁榮的最好方法，並認為 NFT 的潛在技術具更大潛力，可以超越藝術與收藏品，進入到更廣的領域。

萬事達卡是全球大型信用卡與支付公司之一，近期該公司頻頻與加密貨幣領域公司合作，去年 10 月時宣布與數位交易平台 Bakkt 合作，提供加密貨幣交易服務，此外也與 Gemini、BitPay、Mintable 等公司合作。

萬事達卡的競爭對手 Visa(V-US) 在加密貨幣領域同樣活躍，該公司已與 60 多家公司合作，其中包括 Coinbase 的合作夥伴。

美國運通 (AXP-US) 也表示，正在探索將其信用卡與網路用於穩定幣，但該公司執行長 Stephen Squeri 最近接受雅虎財經（Yahoo Finance）採訪時表示，消費者不應指「很快」看到美國運通推出的加密貨幣卡。

比特幣等加密貨幣最初是為繞過銀行與中介機構而設計，但隨著其成為主流，銀行與支付公司也逐漸接受。

瑞穗證券（Mizuho Securities）分析師 Dan Dolev) 表示，萬事達卡周二的聲明是在加密貨幣領域「創新思維」的新例證，從長期來看，區塊鏈技術與去中心化金融可能對整個網路生態系統構成威脅，因為它們正挑戰可信任的第三方概念。

截稿前，萬事達卡 (MA-US) 下跌 1.12%，每股暫報 367.77 美元，Coinbase(COIN-US) 下跌 3.95%，每股暫報 220.93 美元

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