〈紐約匯市〉美國經濟數據好壞參半 美元翻紅微升 

美元兌一籃子貨幣周四 (20 日) 尾盤在狹幅波動中翻紅，美國最新公布的數據好壞參半，一度讓美元下滑，但隨著美國 10 年期公債標售結果顯示市場需求疲軟，並帶動殖利率上揚，美元隨之回升。

紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣走勢的 ICE 美元指數 (DXY) 上漲 0.13%。

西聯環球商業匯款高級市場分析師 Joe Manimbo 說：「美元持續因為下周的聯準會 (Fed) 會議獲得支撐，雖然這個月有起有落，但基本面仍有利於美元，因為市場預料 Fed 接下來將採取更鷹派的政策立場。」

Fed 可能提早收緊貨幣政策，刺激美國 10 年期公債殖利率一路攀升，目前聯邦資金期貨市場已經完全消化 3 月升息、今年共升四次的可能性。美國 10 年期公債殖利率周四報 1.8325%，仍低於周三觸及的 1.902% 兩年高點。

美國周四公布的經濟數據好壞參半，上周初領失業救濟金人數意外增加 28.6 萬人，12 月成屋銷售比前月減少 4.6%，而 1 月費城 Fed 製造業指數升至 23.2，優於市場預期。

Manimbo 說，許多貨幣僅區間波動，等待下周的央行會議。

日圓走低，報 114.14 日圓兌 1 美元。

歐元報 1.1313 美元，從稍早高點 1.1369 美元下滑。

在升息預期支撐下，英鎊續升，上揚 0.03% 至 1.3615 美元，英鎊兌歐元更攀抵 23 個月新高。

貨幣市場目前預測，英國央行 (BOE) 今年將升息超過 100 個基點 (4 碼)，其中 2 月升息 25 個基點的可能性為 87%。德國商業銀行分析師說：「若要說有什麼意外，大概就是 BOE 2 月會議上可能採取沒那麼果斷的行動，而令市場失望。市場對利率的臆測或許能提供進一步支撐，但獲利了結的風險也上升。」

澳幣挺升 0.4% 至 0.7241 美元，延續前日漲勢，但加幣翻黑，尾盤報 1.2474 加幣兌 1 美元。挪威克朗下滑 0.16%，因挪威央行決議維持基準利率在 0.5% 不變，僅表示仍預料在 3 月升息。

加密貨幣部分，比特幣上漲 3% 至 42916 美元，以太幣漲 4.3% 至 3215 美元。

截至周五 (21 日) 台灣時間約 6:00 價格：