Omicorn炒熱疫苗需求 mRNA商機成新動能

Omicron 疫情再度拉抬疫苗需求，保德信投信指出，新冠肺炎加速 mRNA 技術的應用成功，未來 mRNA 技術可望廣泛運用在病毒感染疾病疫苗，預估到 2035 年 mRNA 技術相關應用商機可望上看百億美元，挹注相關公司獲利。

PGIM 保德信全球醫療生化基金經理人江宜虔指出，mRNA 疫苗是將病毒抗原的基因序列轉譯成的人工基因序列 (mRNA) 注入人體，使身體自行產生抗體，較傳統疫苗生產更快、更安全，且價格更便宜。

市場預估，全球預防性接種疫苗市場將可達到 8 億美元，到了 2035 年以前，預防性疫苗以外的 mRNA 藥物疫苗市場更可達 70 億美元至 100 億美元之多。

根據統計，截至去 (2021) 年 7 月，已有 31 家醫療生技公司研發 mRNA 疫苗及藥物，其中有 3% 新藥已獲得 FDA 核准上市，更有多項藥物開始進入人體臨床實驗一期與二期等不同階段，預料未來有很大的成長空間。

江宜虔分析，2017 年至 2020 年平均每年新藥核准件數為 50 項，該數字為 10 年的兩倍，長期展望醫療產業在結合新醫藥技術包括 mRNA 技術、基因療法等，以及人工智慧等科技，可望加速擴大新藥開發速度，同時還能大幅降低藥廠的研發成本，進一步提升獲利。

江宜虔進一步指出，醫療產業成長動能來自創新研發，因此醫療產業的成長力道長期維持高水位，統計 1995 年至 2021 年，醫療產業 EPS 年成長率高達 10.1%，與科技產業相當，顯示醫療產業獲利具有優於整體股市的高成長性。