〈本土疫情再起〉北市推疫苗護照 若中央同意最快1/20上路

國內本土新冠肺炎今 (17) 日一口氣新增 17 例，桃機衍生西堤餐廳群聚案持續擴大，北市府有意推動疫苗護照，市長柯文哲說明，已打滿兩劑或三劑疫苗的民眾將顯示為綠燈，僅打第一劑為黃燈，從未施打則為紅燈，若中央同意，最快 1 月 20 日就能上路。

柯文哲呼籲實施疫苗護照制度，已請北市資訊局盡速完成系統設置，本周四 (20 日) 將跟中央開會，若中央同意使用台北通 App 介接資料，就可以開始啟用疫苗護照。

柯文哲指出，台北市的疫苗護照分為綠燈「打滿兩劑超過 14 天、或超過 3 個月以上打第三劑」，黃燈「打滿 1 劑」，紅燈「從未施打疫苗」。

柯文哲表示，系統先建立起來，怎麼管理、怎麼使用再來想想看，用這個方法管制，8 成民眾到餐廳內用、吃尾牙等都可以放心，不然活動都取消對經濟傷害更大，他認為小黃卡太容易丟失，用 App 管理最方便。

桃園西堤群聚新增 14 名個案，分別為 1 名員工及 8 名客人，客人曾於 1 月 7 日與 1 月 9 日用餐，另還有 2 名顧客職場接觸者及 1 名顧客室友確診。這波本土疫情已蔓延至電子廠、校園，指揮中心指揮官陳時中認為，一定還有未爆彈，將持續擴大採檢。