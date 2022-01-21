外資重砍逾400億元創5個月來單日最大賣超 面板雙虎成重災區

本土疫情擴大延燒，加上美股連日修正，台股今 (21) 日終場重挫 318.98 點，放量失守萬八收 17899.3 點，創 1 個月來低點，三大法人連袂賣超，其中外資賣超高達 400 億元，創去年 8 月 19 日以來單日最大賣超，其中，外資大賣面板雙虎，若以金額來看，則是賣超台積電 82 億元較多。

三大法人今日合計賣超 458.75 億元，其中，外資賣超 400.36 億元，呈現連 4 賣，自營商賣超 89.7 億元，呈連 13 賣，僅投信買超 31.31 億元，獨自成為大盤的中流砥柱。

外資賣超前 10 大標的依序為友達 10.5 萬張、群創 8.8 萬張，聯電 3 萬張，長榮 2.5 萬張，新光金、元大金均逾 1.8 萬張，中環、日月光投控、鴻海和欣興均逾 1.3 萬張。

而外資買超前 10 大標的依序有台灣 50 反 12.4 萬張，其次為奇鋐近 6000 張，慧洋 - KY、其街口布蘭特正 2、宏達電和橘子均超過 4000 張，南港 3800 張，上曜 3400 張，元太、緯創均逾 3200 張。

投信方面，買超前 10 大標的分別為友達 1 萬餘張，開發金 4400 張，仁寶 3300 張，宏碁 2200 張，中信金、群創和中鋼均逾 1700 張，奇鋐、永豐金和彩晶也在 1400 張上下。

而投信賣超前 10 大標的則有長榮航 2800 張，陽明 1000 張，長榮近 900 張，三福化、合晶和華航在 700 張上下，景碩近 600 張，達興材料、中砂和強茂在 500 張上下。

國泰證期研究部，聯準會轉緊縮腳步加快，導致短線外資在台股操作轉趨保守，現貨由買轉賣，所幸本土投信操作持續買超，政府基金在近期指數拉回時持續加碼護盤，有助添下檔支撐力道。

不過，即將面臨農曆年封關，就過往經驗觀察，指數表現將轉為量縮且震幅縮減，因此短線仍以震盪整理為主，需等待年後不確定因素消除之後，才有較大的表現空間。