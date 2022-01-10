仁寶去年營運寫三高 和碩、英業達Q4同攀峰

五大電子代工廠去年營收全數出爐，仁寶 (2324-TW) 在筆電、非筆電動能穩健下，單月、單季、全年營收均改寫歷史新高紀錄，全年營收達 1.23 兆元，和碩 (4938-TW)、英業達 (2356-TW) 去年第四季也在料況改善下，雙雙攀上去年高峰，統計五大代工廠中，去年廣達 (2382-TW)、仁寶、和碩等三大代工廠均坐穩兆元企業。

仁寶 (2324-TW)

仁寶 12 月營收連六個月站穩千億元，單月營收達 1277.09 億元，月增 3.6%、年增 11.7%，改寫單月歷史新高，第四季營收 3678.35 億元，季增 9.2%、年增 10.1%，累計去年全年營收連兩年站上兆元大關，達 1 兆 2356.82 億元，年增 17.8%，單季、全年同步寫新高。

出貨方面，仁寶 12 月筆電出貨為 560 萬台，月增 5.66%、年減 1.75%，第四季筆電出貨 1610 萬台，季增約 5%、年增 2%，累計去年筆電出貨達 5750 萬台、年增 20.5%，單季、全年同步改寫新高。

仁寶表示，整體供應鏈缺料狀況延續，但料況較前幾個月逐步改善，助推筆電、非筆電產品出貨同步成長，加上商用機種出貨比重高，有利平均售價 (ASP) 提高。

展望本季，仁寶認為，第一季出貨仍將受季節性因素下滑，但考量部分訂單遞延出貨，預期整體筆電出貨將優於往年，估出貨仍將年增 1 成以內。

和碩 (4938-TW)

和碩 12 月營收在料況較上月改善、三大產品線需求維持高檔，單月營收維持上月水準，且連四月站穩千億元，達 1557.8 億元，月減 1.6%、年增 11.2%，第四季站上全年高峰，全年營收也站穩兆元，達 1 兆 2637.13 億元，年減 9.7%。

和碩第四季營收達 4520.12 億元，季增 40%、年減 1.2%，為去年全年高峰。

出貨方面，和碩 12 月筆電出貨約 100 萬台，月減 9%、年增 17.65%，桌機主板出貨 70-75 萬台片，與上月相當、年增逾 17%，第四季筆電、桌機主板各出貨約 310、200 萬台 (片)。

若依全年來看，和碩去年筆電出貨達約 1030-1050 萬台，年增近 3%，桌機主板則出貨 720-750 萬台 (片)，年增約 2%。

和碩表示，去年第四季料況較前一季改善，出貨動能優於預期，且三大產品線需求皆維持高檔，帶動營運攀上去年全年高峰，展望今年，認為資訊產品隨疫情趨緩、人類生活回到常態，成長幅度將大幅收斂，不過包含通訊、寬頻裝置、IoT、車載、元宇宙等產品出貨都可望成長，成為今年成長動能。

英業達 (2356-TW)

英業達 12 月營收則達 521.62 億元，月增 8.7%、年增 20.7%，為近 18 個月新高，第四季營收 1480.01 億元，季增 2%、年增 18%，為近六季高點，累計去年營收則達 5197.32 億元、年增 2.3%，改寫歷史新高。

出貨方面，英業達統計，12 月單月筆電出貨 180 萬台，月減 10%，但持平去年，第四季筆電出貨達 560 萬台，季減 5.08%、年增 7.69%，累計去年筆電出貨達 2130 萬台，年增 6.5%。

英業達表示，第四季整體料況較前一季改善，營運也優於原預期持平，攀上全年高峰，其中，伺服器因料況供給優於預期，拉貨動能轉強，筆電則受記憶體等相關零組件影響，仍有訂單無法滿足客戶需求。

展望本季，英業達認為，在料況持續改善下，加上遞延訂單效應，首季營運可望淡季不淡，估筆電、伺服器出貨季減幅都將從往年逾 2 成，收斂至 10-15%，今年也看好伺服器、智慧裝置動能，預期相關營收貢獻都將有雙位數成長。