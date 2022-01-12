仁寶攻智慧醫療 旗下瑞寶攜高醫建細胞治療實驗室

代工大廠仁寶 (2324-TW) 近年積極布局智慧醫療領域，因應全球再生醫療興起，今 (12) 日旗下瑞寶生醫宣布攜手高醫大附設中和紀念醫院，在高雄市長陳其邁見證下，共同投資近億元，成立細胞治療實驗室。

仁寶表示，細胞治療實驗室今日舉行揭牌啟用儀式後，未來將成為推展細胞治療基礎研究、臨床應用核心，可望為癌症或其他疾病患者提供全新的治療選擇，並為台灣生醫發展打造新的護國神山。

高雄醫學大學楊俊毓校長指出，生技產業是政府力推的策略性產業，細胞治療則是新興醫療領域，隨著國內特管辦法通過後，各界積極投入幹細胞相關研發，帶動細胞醫療產業成型與蓬勃發展，2019 年底高醫體系即與瑞寶簽約合作，除實驗室啟用外，未來也規劃進一步設置免疫細胞技術平台、幹細胞技術平台等。

細胞治療屬於再生醫學範疇，對比傳統藥物治療，是以輸入活的細胞至病人體內，藉以生長、取代或修復受損的疾病組織，近年也已成為癌症或其他疾病的新興治療領域與方式。

仁寶說，高醫、瑞寶細胞治療實驗室占地約 132.33 坪，共設有 5 間標準實驗室，每間細胞製備室備有 6 台無菌培養箱，可同時培養 24 組不同病人檢體，以及兩台無菌的 A2 等級生物安全櫃，只要衛福部特管辦法所需的無菌檢測項目都可在此執行。