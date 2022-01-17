〈本土疫情再起〉廣達防疫規範升級至最高層級 仁寶平鎮廠再添一員工確診

桃園餐廳群聚事件擴散波及電子代工廠仁寶 (2324-TW)，也讓其他廠商升級防疫措施備戰，廣達 (2382-TW) 今 (17) 日就宣布恢復去年三級警戒管制，並全面暫停外賓來訪，而根據指揮中心最新說明，仁寶平鎮廠今日再添一名員工確診。

廣達指出，公司防疫規範從今日起升級至最高層級，包含全面禁止外賓進入公司外，員工也禁止外出、叫外賣，內部則實施分樓層管制、不得跨區行動，公共空間全面關閉，現階段也維持彈性分流上下班制度。

隨著近期國內疫情變化快速，除廣達、仁寶外，包含緯創 (3231-TW)、和碩 (4938-TW)、英業達 (2356-TW) 等也動態調整防疫措施因應，其中，和碩要求部門小型尾牙暫停舉辦，並嚴格執行員工自主健康管理填報，避免跨區、跨廠區、訪客來訪等， 英業達則從今日起開始分流上班。

仁寶平鎮廠昨 (16) 日因兩名員工確診，召回該廠員工以及 8 日至 15 日相關人員進行全員快篩，今日指揮中心證實，該職場再添一例確診，並將停工七日，桃園市府也將在 19 日進行二採，累計仁寶平鎮廠已有三名員工確診。

仁寶也在 15 日接獲通報後，立即成立應變小組，啟動緊急應變、防疫措施，就產能影響上，由於平鎮廠產能規模不大，可由中國或越南廠區替代，因此，對產能、財務業務無重大影響。