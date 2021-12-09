〈仁寶攻元宇宙〉推VR、MR裝置與雲端平台 通吃軟硬商機

代工大廠仁寶 (2324-TW) 不缺席元宇宙 (Metaverse) 商機，旗下皇鋒通訊以自有品牌 APAL 推出可結合 5G 應用的 VR 頭盔、MR 眼鏡等產品，研發中心技術副總梁志賢表示，仁寶計畫進一步讓 VR/MR 裝置結合 5G 專網，整合終端裝置、邊緣運算、雲端，推出全新雲端解決方案 XR Cube，搶食開放 (Open) 市場商機。

梁志賢表示，仁寶早在 2016 年就計畫從手機一體機跨入 AR/VR 領域，但礙於暈眩問題難解而停擺一陣子，但隨著國際大廠相繼投入開發，2017、2018 年重新選定不受空間限制的 AR 進行技術開發，並進一步與英國 WaveOptics 合作，應用其光波導技術 (Optical waveguide)。

梁志賢進一步指出，因當年開發的 AR 裝置仍相當笨重，初期僅鎖定教育、工廠、醫療等領域開發，直到 2019 年集團開始朝 5G 布局後，才逐步規畫朝垂直應用領域發展，透露當初與高通 (QCOM-US) 開發 5G 模組時，雙方也同步深化在 XR 領域應用。

仁寶旗下皇鋒通訊自有品牌 APAL 的 VR 頭盔、MR 眼鏡一體機，皆搭載高通 Snapdragon XR2 5G 平台。

隨著 5G 應用自去年逐步發酵，仁寶在 5G 核網應用上也已加入 O-RAN 聯盟，梁志賢認為，在 5G 開放架構，XR 開放應用商機同步可期，仁寶也自去年開始從終端裝置往局端應用擴大布局，新推出的 XR Cube 雲平台，就具備跨裝置開放特性。

仁寶研發中心新應用發展本部經理姜智耀則補充，XR Cube 雲平台是將終端裝置、邊緣運算 (MEC)、雲端整合成一套解決方案，其中，邊緣運算將採用輝達 (NVDA-US) RTX 繪圖技術運算，並以輝達 CLOUDXR 與終端裝置進行串流，而 XR Cube 也遵循 OpenXR 跨裝置開放式標準，可望兼容市面上各類型 AR/VR/MR 裝置。

據了解，目前包含宏達電 (2498-TW) 旗下 VIVE 裝置、Meta 旗下 Oculus 產品等都可與仁寶 XR Cube 雲平台串接。

姜智耀說明，目前各品牌 AR/VR/MR 裝置皆屬於一體機，在運算能力、效能相對受限，若進一步採用邊緣運算協助，除有助效能提升，也可望減少裝置重量。