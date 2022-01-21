中保科技集團線上旺年會圓滿成功 送出百萬名車豐富大獎

中保科技 (9917-TW) 集團指出，20 日舉辦的「2022 集團線上旺年會」，圓滿成功，旺年會當天集團砸下近千萬預算，不僅送出百萬名車，還有超過 300 個獎項，包括百萬現金獎、電動機車等激勵同仁。

中保科總執行長小野寺表示，疫情不僅改變環境也改變人們的生活習慣，對我們挑戰更大，面對疫情衝擊，我們仍持續對客戶的承諾，達到 24 小時 365 天不間斷的服務品質，營運面也逆勢突圍，儘管面臨疫情帶來的關店潮等大環境影響，但我們仍持續保持成長，相當不容易，2022 年相信在大家團結努力下，今年會更好。

中保科集團表示，此次旺年會希望藉由精彩的表演及豐厚獎項抽獎，犒勞員工一年的辛勞。集團特別提供了豐富的獎金、獎品讓員工抽獎，除了現金 20 萬、10 萬、5 萬等大獎，還有電動機車等多項獎品。而最令員工期待的特大獎是百萬轎車，在各獎項抽出時，都讓觀看直播的員工們驚呼連連。

中保科指出，事實上，早在數月前，集團便在防疫及安全考量下超前佈署，籌劃以線上方式進行「2022 集團線上旺年會」，活動直播吸引了 4000 多位同仁線上參與觀看，除了獎金獎品外，同時也表揚、彰顯榮耀 2021 年績優的單位跟同仁，由高階主管在北、中、南連線直播現場親自與獲獎同仁連線對話，表達嘉許以及經驗分享，希望在正向力量的帶動影響下，激勵士氣。

2021 年雖有疫情影響，但中保科技集團仍交出亮眼成績， 2021 年合併營收達到 141.34 億元，較 2020 年成長 3.13%。除了感謝同仁堅守崗位，辛勤付出，2022 年中保科也決定為同仁加薪，希望員工能在穏定的工作環境與公司共同成長。