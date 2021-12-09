〈仁寶攻元宇宙〉平台合作夥伴逾10家 看新應用逐步發酵

仁寶研發中心技術副總梁志賢。(鉅亨網記者劉韋廷攝)
仁寶研發中心技術副總梁志賢。(鉅亨網記者劉韋廷攝)

代工大廠仁寶 (2324-TW) 推出 XR Cube 平台，瞄準元宇宙 (Metaverse) 開放商機，研發中心技術副總梁志賢透露，目前已至少有 10 個合作夥伴，看好 XR 在智慧工廠、球賽球場、演場會等應用在明年逐步發酵，也預告明年將在高雄亞灣成立新實驗室 (Lab)。

仁寶也參與經濟部 A + 計畫，本周六 (11 日) 將攜手經濟部技術處、工研院共同推出全球首創 5G MR 無人機飛競大賽，透過 MR 技術，讓玩家獲得無人機第一人稱視角的體驗。

梁志賢說，除無人機飛競賽事外，包含棒球、演唱會都可望採用 MR 技術呈現，不過考量育樂活動較偏向消費性質、B2C 端，預期短時間仍將以智慧工廠、檢測維修、會議等商用 B2B 需求最先發酵。

仁寶去年就在日月光投控 (3711-TW) 高雄首座 5G 專網工廠中協助導入逾 20 台 MR 眼鏡，可望運用 5G 企業專網進行工廠實作，梁志賢指出，日月光也將 MR 眼鏡運用在水資源教育導覽上，首階段專案今年已告一段落，預期明年將啟動第二階段專案。

展望未來，仁寶希望藉由推出 XR Cube 平台，讓終端 XR 裝置連網，並透過 5G 低延遲特性，以邊緣運算協助裝置進行影像、音緣輸入輸出等。

產品開發上，仁寶目前未承接國際品牌 XR 裝置代工訂單，但旗下以自有品牌 APAL 推出 VR 頭盔、MR 眼鏡等產品，其中，最新一代 VR 頭盔也採用雙瑩科技 (TeamLuck) 短焦技術，縮小裝置長度、降低重量，未來也規劃在產品進一步導入眼球追蹤技術 (Eye Tracking)。

相關行情

我要存股立刻下單

延伸閱讀

相關新聞

投資商城

免費體驗