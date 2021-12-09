〈仁寶攻元宇宙〉平台合作夥伴逾10家 看新應用逐步發酵

代工大廠仁寶 (2324-TW) 推出 XR Cube 平台，瞄準元宇宙 (Metaverse) 開放商機，研發中心技術副總梁志賢透露，目前已至少有 10 個合作夥伴，看好 XR 在智慧工廠、球賽球場、演場會等應用在明年逐步發酵，也預告明年將在高雄亞灣成立新實驗室 (Lab)。

仁寶也參與經濟部 A + 計畫，本周六 (11 日) 將攜手經濟部技術處、工研院共同推出全球首創 5G MR 無人機飛競大賽，透過 MR 技術，讓玩家獲得無人機第一人稱視角的體驗。

梁志賢說，除無人機飛競賽事外，包含棒球、演唱會都可望採用 MR 技術呈現，不過考量育樂活動較偏向消費性質、B2C 端，預期短時間仍將以智慧工廠、檢測維修、會議等商用 B2B 需求最先發酵。

仁寶去年就在日月光投控 (3711-TW) 高雄首座 5G 專網工廠中協助導入逾 20 台 MR 眼鏡，可望運用 5G 企業專網進行工廠實作，梁志賢指出，日月光也將 MR 眼鏡運用在水資源教育導覽上，首階段專案今年已告一段落，預期明年將啟動第二階段專案。

展望未來，仁寶希望藉由推出 XR Cube 平台，讓終端 XR 裝置連網，並透過 5G 低延遲特性，以邊緣運算協助裝置進行影像、音緣輸入輸出等。

產品開發上，仁寶目前未承接國際品牌 XR 裝置代工訂單，但旗下以自有品牌 APAL 推出 VR 頭盔、MR 眼鏡等產品，其中，最新一代 VR 頭盔也採用雙瑩科技 (TeamLuck) 短焦技術，縮小裝置長度、降低重量，未來也規劃在產品進一步導入眼球追蹤技術 (Eye Tracking)。