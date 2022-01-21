9-10月期千萬元發票還有5張沒人領 有人只花8元買文具就中獎

財政部表示，110 年 9-10 月期的統一發票的 1000 萬元與 200 萬元大獎，分別各有 5 張發票的得主尚未現身兌領獎金，其中一張對中千萬元的發票，消費者只花 8 元在屏東的金玉堂買螢光筆就獲得財神爺青睞，羨煞眾人。

另外 4 張對中千萬元特別獎的發票多是南部地區所開出，包括位於高雄市楠梓區右昌街的建佑藥局所開出、消費金額 400 元的發票，高雄市愛河家樂福店的「定食 8」、餐飲消費金額 470 元的發票。

另外，位於台南市的賓士 KTV 府前店所開出的包廂與餐飲費發票、消費金額 2602 元；還有一張是新竹 Big City 遠東巨城購物中心，一張只花 60 元停車費的發票，同樣對中千萬元大獎。

在 200 萬元特獎部分同樣有 5 張至今仍等不到中獎人現身領獎，主要集中在北中部地區，金額最低的是由桃園龜山區金玉堂所開出的發票、消費金額僅 29 元，另一張是由新北市板橋遠東百貨所開出的發票、消費金額 3057 元。

另外三張分別是由桃園中壢元大一店的全家超商開出，消費金額 89 元，以及位於南投縣埔里鎮的麵包店所開出、消費金額 128 元，另一張則由彰化縣溪湖鎮統一超商開出，共花費 177 元購買食品與飲料。

