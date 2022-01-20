〈財報〉美國航空上季營收略增 虧損減少

美國航空 (AAL-US) 20 日公佈第 4 季財報，受假日旺季旅遊需求強勁提振，虧損縮小。

去年 11 月和 12 月有數百萬美國人搭機出遊，運輸安全管理局 (TSA) 在為期 10 天的感恩節假期期間盤檢了近 2100 萬旅客。

聖誕節前夕和新年除夕夜的需求也很強勁，即使由於新冠病例增加和惡劣天氣導致年底大量航班被取消，讓航空公司無法充分滿足需求。

美國航空股價在 20 日盤前上漲 1.1%。

總部位於德州 Fort Worth 的美國航空為此增加了運力和人員配置，以滿足關鍵季節期間的需求激增。可用座位里程，也就是可用於創造收入的飛機承載能力，較去年同期成長了 84%。

截至 12 月 31 日當季，該公司調整後淨虧損從上年同期的 22 億美元或每股 3.86 美元降至 9.21 億美元或每股 1.42 美元；上年同期正逢新冠疫情重創航空旅遊。

總營收從一年前的 40.3 億美元增至 94.3 億美元，高於預期的 93.8 億元，為疫情以來最高數字。

將於 3 月底卸任的美國航空 CEO Doug Parker 在財報聲明中表示，「在過去的一年裡，由於新冠變種病毒出現，我們經歷了高旅遊需求被需求下降所抵消矛盾局面。」「這種波動創造了商業航空史上最具挑戰性的經營環境。」

美國航空預計今年第 1 季營收將較 2019 年同期下降 20% 至 22%，當時的銷售額為 106 億美元。估計第 1 季的運力將恢復 90% 至 92%。