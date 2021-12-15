看好旅遊業復甦 美國航空計劃明年招聘1.8萬名員工

據報導，美國航空 (AAL-US) 在今年已招聘了逾 1.6 萬名的員工，如今該公司又宣布計劃在 2022 年聘雇 1.8 萬名員工，來為旅遊的復甦進行準備。

在新冠肺炎疫情期間，旅遊需求驟降，許多航空公司被迫消減航班，並呼籲員工自願離職或是請假，以削減勞動力成本。如今，隨著旅遊需求的恢復，除了航空公司外，零售、餐飲、飯店等產業也開始積極招聘員工。

美國航空執行長 Doug Parker 表示，包含子公司在內，美國航空目前擁有約 13 萬名員工，今年已僱用超過 1.6 萬名員工，包含機師、空服人員、機械工程師和地勤人員。

「我們相信這種積極的趨勢將會持續到明年，我們設定了在 2022 年再招聘 1.8 萬名員工的目標。」Parker 說道。他也表示，美國航空並不是從崩潰中重建，而是在逆境環境中持續成長。

儘管近期出現 Omicron 變種病毒，美國聖誕和新年假期預期仍將湧現出遊人潮。搭飛機出遊的人數預期將會增加，根據數據，今年預估將有 640 萬人將在長假期間搭機，約為去年同期的 3 倍，不過仍較 2019 年疫情爆發前減少了 13%。

IATA 先前預計，2021 年的航空業虧損達到 518 億美元。據統計，航空業背負債務去年至今已增逾兩成至 3400 億美元。不過，IATA 總幹事 Willie Walsh 表示，航空業已過危機的低谷，雖然仍然存在一些嚴重問題，但復甦之路已逐漸明朗。

IATA 預測，2023 年航空業將恢復獲利，明年乘客總數將從今年的 23 億人增至 34 億人。