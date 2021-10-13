旅遊需求回升 美國航空第三季虧損有望低於預期

據報導，美國航空 (AAL-US) 表示，隨著美國政府放寬旅客的入境限制，休閒旅遊機票需求回升，公司第三季的淨虧損將有望低於原先預期。

美國航空是美國最大航空公司，該公司表示，隨著近期新冠肺炎疫情有所紓緩，新增確診病例數回落，使得機票需求上升，第三季民眾訂票情況有所改善，將有助於拉升業績表現。

美國航空最新預估，第三季淨虧損將在介於 6.20 億美元至 6.75 億美元之間，好於分析師平均預計的虧損 7.417 億美元。該公司也預估第三季營收將較 2019 年下跌約 25%，好於先前預估的下跌 24% 至 28% 區間。

美國航空股價在週二收漲 0.79% 至 20.29 美元。

白宮上月表示，將放寬對英國與歐盟等接種新冠疫苗遊客的旅行限制，新的規定將於 11 月初生效，許多航空公司皆預估這項措施將提振假日機票預訂。

Bernstein 分析師 Doug Harned 表示，全球航空旅行需求走到「轉折點」，儘管尚未正式恢復正常，但目前復甦之路很安穩，主因在於疫苗施打的普及化，疫苗正使美國、歐洲國內旅行需求上升。

Harned 說，目前美國的航空旅行比疫情前的水準低 25% 左右，印度、日本等旅遊市場的疫苗施打率正在上升，儘管一些地區疫情狀況仍嚴峻，但多數國家應該在 2022 年 4 月前能逐漸開放。

IATA 先前預計，2021 年的航空業虧損達到 518 億美元。據統計，航空業背負債務去年至今已增逾兩成至 3400 億美元。不過，IATA 總幹事 Willie Walsh 表示，航空業已過危機的低谷，雖然仍然存在一些嚴重問題，但復甦之路已逐漸明朗。

IATA 預測，2023 年航空業將恢復獲利，明年乘客總數將從今年的 23 億人增至 34 億人。