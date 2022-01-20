研揚攜手新創團隊攻AI 聚焦智能駕駛及視覺檢測

工業電腦廠研揚 (6579-TW) 積極發展 AI 應用 ，也與新創業者合作，協助研發「AI 智能駕駛行為分析」與「智慧視覺手工具組缺件檢測系統」，拓展相關應用。

研揚此次是響應 Intel 的 DevCup 競賽活動，並分別助智合科技開發「AI 智能駕駛行為分析」、與歐尼克斯實境互動工作室開發「智慧視覺手工具組缺件檢測系統」，研揚也提供最新一代的邊緣運算研發工具包 UP Xtreme i11 Edge Compute Enabling Kit。

據了解，「AI 智能駕駛行為分析」是透過車前影像及駕駛畫面，進行即時影像分析，當發生異常事件時，即進行告警，並進行事件錄影，管理者也可以隨時檢視行車狀態，或是駕駛者的狀態，並示警異常行為。

而「智慧視覺手工具組缺件檢測系統」則透過人工智慧 (深度學習) 模型，來協助辨識金屬表面產品，解決傳統機器視覺檢測的誤判率，降低生產時的缺件率。

截至去年底，研揚在手 AI 專案數達 164 個、潛在金額 4160 萬美元，應用包含得來速、自駕輔助系統、車聯網 (iRSU)；公司表示，去年 AI 系統類產品成長 3 倍，預計 AI 應用營收占比也可望逐步提升到 1 成。