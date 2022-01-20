去年平面顯示器產值重回兆元 台灣需加強人才、設備材料布局

光電協進會 (PIDA) 今 (20) 日舉辦年終記者會，回顧去年，台灣光電產業受惠宅經濟需求爆發，整體產能大增 16.7%，達 1.67 兆元，其中，平面顯示器產業產值重回兆元，展望未來，PIDA 董事長邰中和點出，人才空洞化、設備材料量能是台灣最需加強的部分。

邰中和表示，台灣人口「生不如死」，代表人才空洞化迫在眉睫，解決人力問題須從供給面著手，提升台灣人才吸引力，如面向新南向國家市場，除各大協會透過獎學金、培訓、工作介紹外，政府或許可從半導體、ICT 利基，創造台灣對新興市場的吸引力。

除人才紮根，邰中和指出，設備材料也是台灣可強化量能的領域，近年台灣在半導體濕製程、檢測領域均已擴大觸角，雖然離高階領域仍有一段距離，但也可從為國際大廠製造元件、模組供應商開始發展成自己的產業鏈，並認為第三類化合物半導體等新領域將是台廠的機會。

回顧去年，PIDA 說，全球經濟正逐漸擺脫疫情影響，加上宅經濟購物需求強勁、元宇宙、電動車等應用發展，助推去年台灣光電產業產值達 1.67 兆元，年增 16.7%，其中，平面顯示器產業產值增幅最大，高達 22.4%，產值也重回兆元之上，達 1.07 兆元。

展望未來，PIDA 指出，各國對今年景氣展望仍趨樂觀，加上元宇宙議題發酵、國內業者積極針對 5G、人工智慧、遠距服務、自駕車等新興科技進行投資，看好包含雷射、光通訊、感測器、車用鏡頭等光電相關產業產值仍將保持成長。

此外，化合物半導體產業同樣在電動車、5G 通訊、綠能產業等應用需求增加下，去年產值達 835 億元、年增 26.4%，PIDA 表示，隨著產業持續往高頻 5G 基地台、電動車、充電樁、伺服器等產業迅速發展，加上政府推動化合物半導體相關專案，整合人才、材料、技術、製造及應用等，估今年國內化合物半導體產值也將成長。