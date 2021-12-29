研揚大單湧入 明年營收成長1成起跳 毛利率同步向上

工業電腦廠研揚 (6579-TW) 今 (29) 日召開法說會，總經理林建宏指出，在手訂單能見度已經達明年第二季，明年至少有 1 成以上的成長，毛利率也將因缺料狀況好轉而改善。

林建宏表示，疫情及缺料是二大黑天鵝，但也帶來許多商機，包括核酸檢測、網路安全、自助結帳、半導體設備等需求爆發，公司也都有陸續接到百萬美元以上的大單。

此外，疫情期間市場對人工智慧 (AI) 投資並未放緩，林建宏表示，目前在手的 AI 專案數達 164 個、潛在金額 4160 萬美元，應用包含得來速、自駕輔助系統、車聯網 (iRSU)；而今年研揚 AI 系統類產品成長 3 倍，預計後續 AI 相關營收占比將從現階段 1-2%，提升到 1 成。

在各應用動能強進下，研揚訂單能見度也來到近幾年最佳，林建宏指出，若以接單出貨比 (BB Ratio) 來看，雖然第四季缺料狀況好轉，但預計到年底仍有 1.7，將反應在明年出貨表現上。

料況方面，林建宏認為，第四季缺料狀況明顯改善，預計到明年首季可望持續好轉，但缺料要全面解決可能要到第一季之後才有機會。而缺料期間，華碩 (2357-TW) 也在零件供應商的協調、追料件交期等方面都給予很多協助。