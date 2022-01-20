祥碩受三大因素影響 外資調降目標價至2100元

外資今 (20) 日出具報告指出，考量中國需求疲軟、ABF 載板供應緊張以及 USB4 出貨略為遞延，將祥碩 (5269-TW) 目標價自 2400 元下調至 2100 元，不過看好相關負面因素已經反映，祥碩下半年營運將開始反彈，因此仍給予加碼評等。

外資表示，祥碩去年 ODM 業績表現低迷，但自今年初開始，隨著超微 (AMD-US) 開始回補 500 系列晶片組，有助首季營收季增 20%，且下半年起受惠 600 系列晶片組開始出貨，加上其單價較 500 系列高出 40-50%，今、明兩年 ODM 業績將年增 63%、33%。

中國去美化方面，外資坦言，中國自去年 8 月以來，標案需求急遽下降，祥碩訂單能見度也不高，預期今年業績成長有限，估約 10 億元、持平去年，2023 年則增加 14%，至 11 億元，較先前預估下調約 60-65%。

另外，祥碩將自今年第三季開始出貨 USB4 裝置端控制晶片，主控端控制晶片則自年底開始出貨，外資看好，該兩款產品的銷售單價、毛利表現，都遠高於現今 USB3 的水準，預期未來數年也有機會與英特爾 (INTC-US) 合作。

外資考量以上敘述，下調祥碩今、明兩年每股純益預估至 55、70 元，降幅約 14%、6%，同時下修目標價至 2100 元。