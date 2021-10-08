祥碩明年上半年保守 外資下修目標價至2000元

外資今 (8) 日出具報告指出，祥碩 (5269-TW) 近期受需求下滑及傳統淡季影響，第四季營收恐較第三季下滑，且明年上半年訂單能見度也不高，整體出貨展望略顯保守，下調祥碩目標價至 2000 元，評等維持買進。

祥碩近來受載板缺貨影響，加上超微 (AMD-US) 資源集中在伺服器領域，導致整體營運疲軟，外資表示，此次調降祥碩目標價，是考量短期訂單能見度偏低，長期仍看好祥碩的技術。

不過，儘管祥碩沒有超微伺服器相關營收貢獻，但外資認為，從過往經驗來看，祥碩股價走勢與超微 CPU 市占率呈現高度相關，且根據中國 CIO 調查，超微在伺服器的市占率已從 12% 攀升至 17%，同時間英特爾則從 83% 降至 77%，是祥碩後續股價向上的潛在動能。

此外，外資也提及，現今與先前相比，中國終端對當地 CPU 供應商飛騰和龍芯的導入意願顯著增加，祥碩為相關廠商提供周邊晶片，也可望同步受惠，尤其飛騰 16 奈米晶片可望在 10 月中通過認證，也有助祥碩營運。

祥碩今日也公布 9 月營收 5.58 億元，月減 1.65%，年減 31.62%，第三季營收 17.86 億元，季增 21.33%，年減 14.67%，累計前三季營收 48.37 億元，年減 3.02%。