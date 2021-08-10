外資估祥碩Q3營收季增上看35% 目標價調升至2300元

外資今 (10) 日出具報告指出，祥碩 (5269-TW) 為 AMD (AMD-US) 代工的晶片組第三季出貨將反彈，加上自有品牌產品持續在中國擴張，旺季效應顯著，外資估，祥碩第三季營收季增約 30-35%，挑戰歷史第三高，目標價也從 1800 元調升至 2300 元。

外資表示，祥碩第二季儘管受載板缺貨影響，導致晶片組出貨下滑，不過，受惠漲價效應、自有產品出貨比重提升，毛利率創新高達 54%，稅後純益也達 7.63 億元，創同期次高。

展望第三季，外資認為，隨著 ABF 載板供貨回穩，祥碩為 AMD 代工的 500 系列晶片組出貨可望回升，加上自有品牌業務續強，將推升營收季增 30-35%，挑戰歷史第三高，且因祥碩具備定價能力，毛利率也可維持高檔 50-55%。

外資也看好，祥碩明年具備多元成長動能，尤其主要業務為桌機、而非筆電，且受惠 ABF 載板供應增加，以及 600 系列開始出貨，皆有助提升產品售價，預期祥碩 2022 年代工晶片組業務將再優於今年。

此外，祥碩 USB 4 及 PCIe Gen 4 控制 IC 也有斬獲，預期明年中以後可望進入量產階段，為明、後年營運增添成長動能，在自有產品比重提升下，毛利率也將站穩 50% 大關，外資估，祥碩今、明年每股純益約 44、57 元。