金融業去年狂賺9365億元破紀錄 三大業別創新高

金管會今 (20) 日公布金融三業去 (2021) 年全年獲利，受惠於大賺資本利得財，以及銀行業擺脫呆帳提存銀行，整體金融業去年狂賺 9365.97 億元，創金融史上最高紀錄；其中，券商、投信、保險三大業別皆創新高。

金管會統計，銀行業去年獲利 3856.1 億元、年增 4%，主因是本國銀行放款增加、利差擴大，整體利息淨收益增加，去年銀行業利息淨收益達 5173 億元，創近五年新高，年增 8.3%。

銀行業中，陸銀在台分行獲利年增 22%，為成長最多者；但外銀在台分行獲利則年衰退 54%，銀行局副局長童政彰表示，外銀在台衰退主要是匯兌利益減少。

而保險業去年大賺 4111 億元、年增 88.5%，創史上新高，保險局副局長張玉煇表示，主因是去年投資利益大增所貢獻，去年壽險業投資利益高達 1 兆 2755 億元，年增近兩成、達 19.8%，較前一年淨增加 2110 億元。

其中，壽險業去年 12 月因為增提準備金，單月稅前盈餘只賺 23 億元，但全年稅前獲利還是高達 3885 億元、年增 88.5%，產險業稅前盈餘 226 億元、年增 33%，合計 4111 億元，年增 84.3%。

券商及投信業去年獲利也受惠於資本市場強強滾，雙創歷史新高，其中，券商賺 1195.97 億元，是首度突破千億元大關，年增 83%，投信業則賺 158.13 億元，為連續兩年賺逾百億元，年增 4 成，不過，期貨業全年賺 44.7 億元、年減 10.6%，獲利會衰退主要是銀行存款利率調降，保證金利息收入減少所致；整體來說，三大業別合計賺 1398.87 億元，年增率 72%。