盈透證券創辦人：若想阻止通膨 聯準會需要提高利率至6%

4 次、6 次、8 次？隨著對聯準會升息預期升溫，對今年可能的升息次數及幅度，市場上的猜測似乎也正在增加。

盈透證券 (Interactive Brokers) 創辦人 Thomas Peterffy 表示，如果聯準會真的想阻止通膨，那麼升息幅度 1-2% 顯然是不夠的。

他指出，聯準會正在討論將利率提高 1-2%，但考慮到通膨幅度是 7%，1% 或 2% 沒有任何意義。聯準會若真想阻止通膨，必須將利率提高到 4%、5%、6%。

不過 Peterffy 相信，這一升幅不會發生，因為它會增加新的赤字支出，讓美國不斷膨脹的債務償付成本上升。並造成更多的錢流入經濟，而對通膨帶來更大壓力。

他認為，聯準會正處於進退兩難局面。他們不能把利率提高到遠高於 1% 或 2%，而通膨會停留很長一段時間，「人們會習慣這一點，它會成為流行病」。

高盛策略師 Ben Snider 在最近的一份研究報告中表示，他們的經濟學家預期，聯準會將從 3 月開始升息，今年升息 4 次，然後 2023 年及 2024 年，各再升息 3 次。

與此同時，摩根大通執行長 Jamie Dimon 上周提出今年升息 7 次的想法，避險基金 Marathon Asset Management 共同創辦人 Bruce Richards 主張，聯準會應該升息 8 次。