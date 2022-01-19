聯準會吹升息號角 炒熱美元保單行情

美國聯準會吹響升息號角，炒熱美元保單行情，AIA 友邦人壽宣布推出「永富 99 美元利率變動型還本終身保險」，首創將利變型保單導入選擇權概念；保誠人壽的美元變額年金險兼具投資與保障雙重功能。

AIA 友邦人壽的「永富 99 美元利率變動型還本終身保險」商品預定利率為 1.75%，繳費年期分 6 年、10 年、20 年，只要每年當「宣告利率」高於「預定利率」時，就有機會獲得回饋分享金對抗通膨。

有別於其他利變型保單，該保單還新增「樂退選擇權」權益，如果保戶在契約有效期間內且繳費期滿，可讓保戶在保險年齡 60 歲或 65 歲「樂退日」時，在「樂退日」前 6 個月至 30 日前，在期間內依條款提出樂退選擇權的申請。

AIA 友邦人壽指出，自「樂退日」起各項保險給付以及保單價值準備金、解約金等均將依條款約定進行調整或重新計算，保戶可視退休狀況調整生存保險金及祝壽保險金的領取比例。

舉例來說，如果選擇 60 歲開始領取，每年可領基本保額 12%，65 歲則是每年可領基本保額 14%，透過穩定現金流，生存保險金可領到被保險人保險年齡 99 歲的保單週年日止，滿足退休所需。

AIA 友邦人壽總經理侯文成表示，中高資產族群的理財主要以保值為主，其次才是增值，再來才是傳承，而賺錢存錢，運用增值，讓財富增加，這是理財的基本功。

侯文成指出，不論是存錢、經營生意或投資所獲得的利益，若沒有適度的鎖利，就無法視為獲利而是成本，就可能受投資市場風險遭到侵蝕，只有適度鎖利善用利率效應，才能能讓財富穩健增長。

保誠人壽的「樂享美金外幣變額年金保險」持續繳費六年，期間還可獲得特別加值金提升帳戶價值。

保誠人壽指出，變額年金保險不但有傳統年金險「活到老、領到老」的特性，還兼具投資型保險的特點，提供全權委託投資帳戶，當年金累積期間屆滿時，保戶可選擇一次領取或設定 10 年、15 年、20 年的年金保證給付期間。