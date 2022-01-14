無懼聯準會鷹派勢力抬頭 人民幣靠三大優勢逆勢彈升

聯準會吹起升息號角，帶動美元走強非美貨幣全面倒地，唯獨人民幣逆勢升值，FXTM 富拓首席中文分析師楊傲正認為，人民幣獨強主要與中國央行的貨幣政策趨向穩中有序地放寬、疫情持續帶動中國出口貿易需求、和中國企業和債務減少依賴美國有關。

全球主要經濟體去 (2021) 年雖因疫情有所緩和而迎來緩慢復甦，但實際上全球經濟交流、生活、進出口等仍未恢復至疫情前水平，加上惡劣天氣和能源需求大增，導致全球通膨大幅向上。

因應通膨升溫，聯準會態度也有所轉變，包括去年初對升息與貨幣緊縮態度不置可否，但了年底轉彎表態，預計在今年升息三次，態度明顯由鴿轉鷹，也讓資金回流美元。

楊傲正指出，在非美貨幣持續向下前提下，中國在總體經濟調控下並未受高通膨壓迫而需要收緊貨幣政策，中國經濟反而在調控下出現下行壓力，市場在 2021 年中旬便一直廣泛預期中國央行將公佈刺激措施來應對經濟下行風險，其中包括降準以釋放流動性，但中國央行一直堅持貨幣政策保持穩健的承諾。

楊傲正還說，雖然年底仍公布降準，但明顯已打碎了市場對中國實行大規模寬鬆的預期，人民幣在失落大規模寬鬆預期下受追捧，人民幣更一度升至 6.35 水平。

FXTM 富拓指出，預估 2022 年人民幣或有一定下行壓力，技術上如一直在 6.30-35 區間有阻力，相信在今年中旬將回落至 6.50-70 區間。