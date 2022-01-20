路易莎開全台首發生活運動館 不排除年後漲價

連鎖咖啡業者路易莎咖啡 (2758-TW) 今 (20) 日宣布，新成立的 Self room 健身品牌開出全台首發創新複合店「路易莎生活運動館」，首店坐落在台北市 CITYLINK 松山貳號店，對於近來國際原物料高漲，路易莎咖啡創辦人黃銘賢直言，年後有漲價壓力。

面對近來連鎖餐飲業的漲價潮，黃銘賢表示，會配合政府在農曆年前不漲價，但由於原料、人事成本都在漲，又遭逢疫情壓力，年後確實有漲價壓力，但會盡可能控制漲幅。

黃銘賢說，路易莎不斷從消費者需求發展特色門市，從路易莎 150 萬黑卡會員樣貌分析顯示，20-45 歲年輕客群占 70%，這個階段的消費者熱愛美食、潮流、健康，再加上看好健身市場的成長趨勢，因此提供全新的健身房複合店型。

路易莎生活運動館占地 513 坪，主打「屬於你的健身美學」，單店投資約 2000 多萬元，黃銘賢指出，未來有望持續複製此模式開店，目標每月營收可達 200-300 萬元，但展店計畫仍要看疫情變化。

為做出差異化，路易莎生活運動館收費方式由消費者自由選擇，有訂閱制、也有以分計費，可滿足不同需求的客群，而門市也特別開賣生酮乳酪捲、能量果麥棒和高蛋白飲系列產品，貼近健身者需求。