全球首發！聯發科秀Wi-Fi 7技術 終端產品明年問世

聯發科 (2454-TW) 今 (20) 日宣布，為全球首家完成 Wi-Fi 7 技術現場展示的廠商，該技術展現高速度與低延遲的絕佳傳輸性能，聯發科強調，一直積極參與 Wi-Fi 標準前端研發，是首批採用 Wi-Fi 7 的業者之一，預計搭載聯發科 Wi-Fi 7 技術的終端產品明 (2023) 年將上市。

聯發科副總暨智慧聯通事業部總經理許皓鈞表示，Wi-Fi 7 推出代表 Wi-Fi 首次可真正取代寬頻有線 / 乙太網路技術，成為家用、商用和工業網路的核心網路，為多人 AR/VR 應用、雲端遊戲、4K 視訊通話和 8K 串流媒體等應用，提供卓越無縫連網解決方案。

聯發科 Filogic Wi-Fi 7 技術可達到 IEEE 802.11be 定義的最大速度，也展示多重連接模式技術 (MLO)，可同時聚合不同頻段上的多個頻道，即使某些頻段受干擾或出現壅塞，資料仍可無縫傳輸，讓連網更快、更可靠，這對需要穩定、持續、即時訊號傳輸品質的影像串流和遊戲等應用至關重要。

IDC 全球半導體研究副總裁 Mario Morales 表示，快速寬頻連網、高解析度影音串流及 VR 遊戲的發展，正推升市場對 Wi-Fi 6、Wi-Fi 6E、以及即將到來的 Wi-Fi 7 需求。

尤其 Wi-Fi 7 增強頻寬、QAM、多重連接模式技術等新功能，預期可應用在旗艦級手機、PC 等消費產品上，在零售市場、工業應用等垂直應用上也應大有發揮；網路服務商也可以開始針對不同市場進行更廣泛的部署。

韓國電信與網通設備大廠 Mercury 總裁 Moon Ho Lee 指出，現今消費者期待在影音通話、4K/8K 電視娛樂和即時遊戲等應用，體驗無間斷、穩定、且高速的 Wi-Fi 連網服務，聯發科的 Wi-Fi 7 技術可滿足消費者當前所有應用需求，也為目前還無法想像的 AR/VR 未來應用開啟大門。

Wi-Fi 7 為所有可用的 Wi-Fi 頻譜提供全新功能，包括 2.4GHz、5GHz 和 6GHz，Wi-Fi 7 採用 320MHz 頻道和 4K 正交振幅調變技術 (QAM) 提高頻譜利用率，在使用相同數量天線的條件下，傳送速率比 Wi-Fi 6 快 2.4 倍。

Wi-Fi 7 也運用多用戶資源單元 (Multi-User Resource Unit) 技術，能透過在多個 Wi-Fi 頻段上傳輸資料來降低延遲的 MLO 技術，並降低和避免訊號干擾。