Omicron輕症舒緩投資焦慮 經理人降現金拉高股票

Omicron 病毒重症率降低舒緩市場投資氛圍，根據美銀美林經理人 1 月調查報告顯示，經理人看好全球經濟改善的比例由前月的 -5% 回升至 -1%，淨加碼股票比例亦自前月的 46% 升至 55%，而現金配置比重則從 5.1% 降至 5%。

在投資標的部分，經理人看好經濟重啟契機，資金轉進銀行、工業及商品等循環類股，淨加碼銀行股比例達 41%，創下 2017 年 10 月以來新高，淨加碼商品股比例則創紀錄來最高達到 31%。

調查指出，有 71% 經理人預期高於趨勢的經濟成長與通膨，但經理人也樂觀看待物價將回穩，其中有 48% 經理人預期通膨將放緩，比例是 2019 年 2 月以來最高，56% 經理人認為通膨為暫時，對聯準會升息的預期較前月更為積極，預期首次升息時間提前至 2022 年 4 月，並預期 2022 年將升息三次。

受訪經理人認為，聯準會的升息預期心理將使科技股率先承壓，淨加碼比例降至 1%，為 2008 年 12 月以來最低，反觀受惠循環性題材，本月份經理人擁抱歐洲市場，淨加碼歐元區股票比例達 35%。

此外，50% 經理人認為價值股表現將優於成長股，月增 39 個百分點是 2021 年 4 月來最高水平，45% 經理人看好高股利股的表現，月增 22 個百分點是 2020 年 3 月以來最高。

至於最大尾端風險及最擁擠交易方面，央行積極升息與通膨風險持續位居前兩大尾端風險，比例分別為 44% 及 21%，做多科技仍為經理人認為最擁擠交易，放空美國公債及中國股票則上升至最擁擠交易的第二及第三名；另就中國展望而言，有 22% 經理人看好中國經濟將改善，較上個月增加 7 個百分點。