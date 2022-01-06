保險也要斷捨離 掌握四保障定期檢視保險配置

後疫情時代來臨，無法預期的疫情與未來，也彰顯了保險的重要性，永達保經提醒，進入 2022 年以及不確定的未來，不妨重新檢視自身的保險規劃，回顧當初購買保險的目的、需求與額度，是否可在危機來臨的時刻助力自己安度難關，唯有保障「避險能力」、保障我們的「錢」、以及保障我們的「退休」，才能安享未來，建議從四個保障定期檢視自身的保險配置。

一、「避險能力」的保障：

永達保經表示，定期檢視醫療、意外等「保障類型」保單的保障與額度，在意外或疾病風險發生時，才能透過保險轉嫁所產生的「醫療費用及財物損失」，彌補虧損、得到照顧。尤其是醫療險的部分，實支實付有沒有、雜費有多少、門診手術賠不賠等等，當醫療保障不足，同樣也需要請專家協助規劃補足。

二、「錢」的保障：

除了保障類型的醫療給付，是否還能有一筆夠用的資金，提供應急使用也是重要課題，永達保經表示，可以「家庭賺錢能力」為主要考慮。情況一，當家庭賺錢主力因意外或疾病不在了，「需要預備幾年收入」度過難關，可以此作為「壽險保障額度」的目標；情況二，家庭賺錢主力喪失工作能力，就需要思考「計劃性儲蓄」或是「替代收入的金流」是否能透過保險工具完成。

三、「退休」的保障：

永達保經表示，即便工作與生活一路順遂，也將面臨第二人生的退休問題，評估是否有為自己退休後的 20 年做好準備、賺的錢是否有預留 30% 做為未來退休沒賺錢時使用，建議從現在開始，運用保險工具的機制，透過「時間複利」的增值效益，為自己提早準備一筆安穩確定的退休金。

四、「資產保全」的保障：

除了人、錢、退休的保障，還應該定期檢視保單關係人的配置，因為保單關係人的配置，攸關錢的流向，更攸關自身的權益。

永達保經表示，舉例來說，過去的保險幾乎都是夫妻對保（互為受益人），但當身分地位不同，例如身為老闆、或變成父母，這樣的規劃是否會有稅務上的問題也必須衡量，定時進行保單關係人檢視非常重要，因為在人生不同的階段中，會有不同的需求，在要保人、被保人、受益人的安排上，也會有不同的想法，適時調整，才能做好資產保全及財富的傳承。

永達保經提醒，民眾在累積退休金期間或是退休後可能面臨的人生三大風險：「走太早、活太久、要走走不了」，因此在退休規劃中，最重要的是「達成率」，所以一定要將收入中斷的風險一併考量，善用「豁免保費」的功能，甚至可以做「雙豁免」的規劃，一併規避累積退休金期間因收入中斷，無法準備緊急預備金及家庭生活費之風險。