資誠：台保險業風險挑戰 監理制度排第一

資誠聯合會計師事務所今 (25) 日發布《2021 全球保險業風險調查報告》，調查指出，台灣受訪保險業者指出，保險業面臨的風險挑戰，包括：監管風險、科技、投資績效、利率與以及資本可用性是目前面臨主要風險。

根據資誠聯合會計師事務所最新發布的《2021 全球保險業風險調查報告》(Insurance Banana Skins 2021)，「網路犯罪」仍是全球保險業受訪者認為主要的風險，而「氣候變遷」則首次躍升為前五大風險之一，成為全球保險業者對各項威脅的新共識。

資誠聯合會計師事務所金融產業服務副營運長及保險業負責人陳賢儀指出，從排名可發現，台灣受訪者對於監管的隱憂仍受到各式新法規標準的影響而再度攀升，而即將上路的 IFRS 17 與保險業新一代清償能力制度 (ICS)，也讓資本可用性從上屆報告的 10 名之外，在今年躍居至第 5 名。

資誠聯合會計師事務所金融產業服務會計師施敏智表示，在台灣上一屆排序較後的人才短缺風險，在兩年後的本屆調查躍升至第 7 名，意味台灣保險業者在備戰導入 IFRS 17 時，迎接新制度轉變的心態更加迫切。

施敏智說，保險公司持續面臨技術與人才短缺的挑戰，急需要跨領域專業人才，除了對於懂得保險精算、會計、投資及 IT 等才能人才之需求與日俱增，同時也面臨難以招聘和留任相關技能的專業人士。

施敏智指出，隨著保險業者進入相關系統設計及導入階段，業者可能會在進行技術面的會計決策時面臨挑戰，進而導致專案延遲，保險公司應加速提升員工相關技能，以順利接軌 IFRS17。