英國央行升息只能短暫續命 ING：英鎊仍有下跌風險

由於英國央行意外升息，英鎊近日上漲，但部分專家認為，隨著英國可能實施進一步限制以遏制 Omicron 傳播，英鎊走強可能只是曇花一現。

英鎊兌美元周三 (22 日) 上漲 0.7% 至 1.3332。

ING 在最近的一份報告中指出，英國央行升息，只為英鎊提供了一些時間有限的支持，由於 Omicron 變種在英國的快速傳播，可能會在聖誕節前後對英鎊帶來壓力，特別是因為政府可能會選擇實施一些新的限制。

ING 認為，英鎊兌美元自近期高點以來，已下跌約 3%，短期內可能還存在反彈空間，但風險仍「適度偏向下行」。

英國周三單日病例數首次突破 10 萬，歐洲其他國家呼籲，英國應採取更嚴格的限制措施，來阻止 Omicron 變種病毒的傳播。

據當地媒體報導，如果到本周末倫敦的住院人數保持在每天 400 人以下，英國政府仍有空間避免實施全國封鎖。而最新的政府數據稱，倫敦每日住院人數達 301 人。

另外，根據南非國家傳染病研究所發布的一項研究，在當前第四輪疫情期間感染新冠病毒的患者中，感染 Omicron 的患者住院的可能性，比感染其他病毒株的患者低 80%。科學家 Nicole Walter 和 Cheryl Cohen 等作者指出，一旦住院，重症風險與其他病毒株類似。