〈台股盤後〉大盤再跌摜破月線 萬八可望成短線支撐

台股今 (19) 日遭遇美股大殺盤及本土疫情波及，終場收 18227.46 點，下跌 151.18 點或 0.82%，跌破月線成交值為 2556.84 億元，市場專家認為，台股這波殺盤應非進入空頭，是多頭修正格局，短線先看前波低點 18043 點支撐。

台股今天開在 18275.18 點，最低 18199.35 點，最高為 18359.14 點，指數收在 18227.46 點，下跌 151.18 點或 0.82%，成交值為 2556.84 億元，盤中權值股台積電 (2330-TW) 股價表現不振，終場下跌 8 元或 1.21%，股價收 654 元。

再者，航運股包括華航 (2610-TW)、長榮航 (2618-TW)、長榮 (2603-TW)、萬海 (2615-TW)、陽明 (2609-TW) 股價表現也疲弱，股價跌破季線，線型也走空。

今天盤中包括 LED、散熱、IC 設計、磷酸鋰鐵電池及 NB 族群個股表現較強勁，但仍不敵賣壓湧入，造成多方縮手，證券分析師黃漢成說，台股大盤這波的殺盤應非進入空頭走勢，而是屬於多頭修正，建議投資人持股比重維持在 3 成的水準。

證券分析師張陳浩說，台股殺盤除反映本土疫情擴大，美國通膨嚴重，10 年公債殖利率已走高到 1.88%，此一不利狀況可能引爆美國 3 月提前升息 2 碼，在市場預期心理下，美股今天收盤大跌，盤後走勢仍然無力。

張陳浩說，依歷史經驗來看，升息隱憂會先反映在股匯市走勢，直到真正升息決策一出，就有強勁反彈，建議投資人持股維持 5 成的水位。