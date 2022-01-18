台股跳水跌破18400點 外資終結連5買 三大法人賣超93.35億元

台股今 (18) 日走勢震盪，雖然金融、高價股獲資金點火，但台積電壓盤，電子權值股漲幅逐漸收斂，OTC 市場也急殺跳水，終場指數下挫 146 點，收在 18378 點，失守 5 日線，三大法人合計賣超 93.35 億元，其中外資終結連 5 買。

觀察法人資金變動情形，外資賣超 68.61 億元，終止連續 5 個交易日買超；投信持續買超 10.75 億元，為連 4 買；自營商持續賣超 35.45 億元。三大法人合計賣超 93.35 億元。

台積電昨天創新天價後，今天隨即湧現獲利了結賣壓，終場重摔 3%，收在 662 元，市值下滑至 17.16 兆元；聯發科、聯電同步翻黑，鴻海、國巨主要電子權值股午盤後漲幅也都回吐；不過，大立光擺脫法說陰霾，股價終於回神，終場漲逾 1%，守住 2100 元。

台灣 50 成分股漲多於跌，台塑四寶中以台塑化最為強勢，台塑維持上漲走勢，南亞則收黑；金融股展開反彈，富邦金、國泰金、兆豐金等均在盤上表現；聯詠、和碩、中租 - KY、南電、廣達等也有 1-3% 的漲幅；不過，中鋼相對有壓，股價下挫逾 1%。

市場資金回流千金股，在比價效應下，IP 廠力旺擺脫頹勢，強漲 6%，股王矽力 - KY 一度重返 4000 元大關，譜瑞 - KY、AES-KY 等漲勢也不俗，排名第 12 高價股的世芯 - KY 最高漲至 1005 元，此外，IPO 新兵力智、瑞鼎也延續漲勢，力智盤中直逼 900 元關卡。

高端疫苗昨天亮出一根漲停板後，今天股價開高走低，終場跳水重挫逾 6%，生技股成為空方狙擊目標，ABC-KY、寶齡富錦、亞諾法、永昕、恆大等均震盪走跌。