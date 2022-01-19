電子軟腳、航運摜壓 台股跌151點收18227點失守月線

美股周二全面走跌，台股今 (19) 日也嚇挫逾百點，權王台積電委靡不振，電子股無力撐盤，航運族群賣壓也逐漸出籠，拖累指數一度跌破 18200 點關卡，終場下跌 151.18 點，收在 18227.46 點，摜破月線支撐，成交值 2556.84 億元。

櫃買指數終場下跌 0.78%，收在 222.04 點，成交值 600.95 億元。上市櫃成交值合計 3157.79 億元。

費半指數周二重挫逾 4%，台積電今天一度跌到 651 元，終場下跌 1.2%，收在 654 元，市值失守 17 兆元關卡；聯電同步摜壓，終場下挫約 1.6%，收在 62.8 元，國巨、日月光投控、矽力 - KY 等電子指標股普遍走弱，不過，瑞昱、台達電力守盤上。

南韓公平交易委員會追查海運之亂，針對全球 23 家航商開罰 962 億韓元 (約合新台幣 22 億元)，台灣貨櫃三雄全都上榜，其中萬海挨罰 2.67 億元最重，3 家公司今天股價震盪走跌，長榮重挫逾 3%，陽明、萬海也有 2% 的跌幅，整體航運股賣壓沉重，散裝股慧洋 - KY、裕民、四維航等股價也遭重擊。

LED 封裝廠弘凱光電今天以每股 41 元轉上市，大展蜜月行情，終場大漲近 3 成，收在 53 元，部分 LED 股今天也獲得買盤青睞，富采大漲近 5%，LED 晶粒供應商新世紀股價衝上漲停，鼎元、榮創、宏齊等均在盤上表現。

微軟將斥資 687 億美元 (約合新台幣 1.9 兆元) 收購遊戲大廠動視暴雪，創下微軟歷年及遊戲界新高紀錄，為遊戲股帶來想像空間，華義率先攻上漲停板，歐買尬、昱泉、網龍、傳奇等也表現不俗。