〈台股盤中〉開低走高量縮觀望 個股擁題材表現

在美股重挫反映升息壓力之際，亞股今 (19) 日普遍疲軟，台股以跌 103 點開出後，一度重挫逾 160 點低見 18200 點關卡，所幸隨後低接買盤略有撐，盤中指數在跌 70 點上下震盪，失守 10 日線，但守住月線支撐，預估成交值再縮至 2200 億元左右。

時序逐漸接近農曆年封關日，個股多陷入量縮整理，不過，台積電擴大採用磷酸鋰鐵電池，電池產業前景樂觀，激勵資金進場，今日相關族群在盤面上一枝獨秀，立凱 - KY、長園科漲停，康普漲半根停板，美琪瑪也漲逾 3.5%，同時，錸寶受惠漲超過 7%。

隨著宅商機和寒假效應發酵，以及台北電玩展即將登場，遊戲族群再度轉強，華義漲停，昱泉漲超過 6%，網龍和歐買尬漲 4% 上下，傳奇、宇峻漲幅在 2% 上下。

同時也有不少個股各自表現，久正漲超過 8%，上曜漲逾 7%，兆利漲半根停板，連展投控一度續漲停，中電、神準、系統電、安可、富采等漲半根停板上下。

不過，多數族群仍陷入整理，ABF 三雄中，南電跌近 3%，景碩和欣興跌 2% 左右。

化工材料族群也聯袂走弱，由於三福化跌近 4%，達興材料跌近 2%，長興遭壓在盤下。

統一投顧指出，短中期美債殖利率同步攀升，除兩年期公債殖利率突破 1% 外，10 年期公債殖利率一度上升至 1.85%，衝擊美股震盪，不過，ISM 報告和經濟褐皮書均已顯示物價飆漲問題有改善跡象，可望減緩未來聯準會政策緊縮壓力。

統一投顧認為，目前台股技術面上，中、長期均線呈現多頭排列，月、季線扣抵持續上揚，下檔支撐強勁，又逢封關前法人針對年後個股題材積極布局，短線指數仍有高點可期，台股後市不看淡。