〈台股盤前〉美股持續修正壓力重 添台股封關前亂流

台股昨日終場下跌 151.18 點，收在 18227.46 點，跌破月線支撐，成交值續縮至 2556.84 億元，隨著美股修正趨勢，再加上外資買盤熄火，法人認為，大盤仍將面臨持續的修正壓力。

近來三大法人中，僅投信顯然有意積極布局年後行情，昨日續買 16.6 億元，呈連 5 買，外資已連 2 賣，續賣 19.5 億元，自營商更是大砍 89.8 億元，呈連 11 賣。

美股方面，由於科技股跌跌不休，四大指數盡墨，其中，道瓊指數下跌 339.82 點或 0.96%，收 35,028.65 點；那斯達克指數下跌 166.64 點或 1.15%，收 14,340.25 點；標普 500 指數下跌 44.35 點或 0.97%，收 4,532.76 點；費城半導體指數下跌 115.1 點或 3.09%，收 3,612.2 點。

而台股 ADR 連袂跌，台積電 ADR 下跌 2.11%，日月光 ADR 下跌 2.73%，聯電 ADR 也下跌 1.15%，不利今日台股電子股表現。

消息面上，半導體微影設備龍頭艾斯摩爾為因應客戶緊急需求，採取快速出貨模式，被外界視為是滿足台積電下半年 3 奈米新產能開出的需求，有利 EUV 供應鏈。

研調機構 ICinsights 出具報告指出，估全球半導體 (IC) 產業今年將年增 11%，不僅連三年雙位數成長，也是 25 年來首見。

鴻海董事長劉揚偉預告，今年是鴻海元宇宙元年，集團將以平台方式打造元宇宙，範圍涵蓋穿戴式裝置、雲端與資料中心、半導體、MicroLED 顯示器和內容等領域。

緯創子公司高雄晶傑達光電 (KOE) 將再斥資約 33.39 億元，以租地委建方式，在前鎮科技產業園區 B3 基地興建廠辦大樓，藉此進一步強化車載布局。

興富發集團總裁鄭欽天指出，高科技台廠持續回流並進駐中南部，中南部房市還處在起漲點，未來 5 年中南部發展仍大有可為。

外資摩根士丹利出具最新報告，調升台股目標指數至 18500 點，樂觀情境更上看 21500 點，為內外資法人圈最高。

整體而言，元大投顧分析，現階段台股正經歷一段評價劇烈調整的過程，不過電子股下跌的力道有趨緩跡象，儘管農曆年節前不容易有較大的買盤回流，但 OTC 只要封關前能夠守住 220 點附近，對於年後多方爭取攻擊仍是有利。